В Тверской области нашли клад из 409 золотых монет XIX–XX веков
Археологи обнаружили клад с золотыми монетами в городе Торжок Тверской области. О находке сообщили в Институте археологии РАН.
Клад нашли в 2025 году во время археологических исследований участка перед строительством нового дома на улице Садовой. На месте раскопок специалисты обнаружили остатки деревянного дома, который ранее был возведен на месте здания, разрушенного во время Великой Отечественной войны.
В яме от бывшего подвала археологи нашли глиняный горшок с 409 золотыми монетами. Они были отчеканены в период с 1848 по 1911 год. Большинство монет номиналом от 5 до 15 рублей относятся ко времени правления Николая II. Также среди находок есть деньги эпохи Александра II и Николая I.
Общая сумма клада составляет 4070 рублей золотом. По информации исследователей, среди владельцев дома в период с 1914 по 1921 год были священники Дмитриевской церкви, торговцы, казначей, бухгалтер и представители других профессий. Кому именно принадлежал клад, ученым еще предстоит установить. В ближайшее время находку передадут в Всероссийский историко-этнографический музей.
Читайте также: