В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения

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В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся вид огромных тараканов. Об этом сообщает YLE.
Сообщается, что в районе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров. По информации источника, данный вид насекомого ранее не встречался в Финляндии.
По предварительным данным, тараканы могли попасть в государство из-за транспортировки международных грузов. Отмечается, что из-за этих насекомых могут быть спровоцированы антисанитарная обстановка и различные болезни.
Ранее сообщалось, что столицу России атаковали летающие насекомые после дождя. По данным телеграм-канала «Shot» большинство из них клопы, которые среагировали на перепад погоды.
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По предварительным данным, тараканы могли попасть в государство из-за транспортировки международных грузов. Отмечается, что из-за этих насекомых могут быть спровоцированы антисанитарная обстановка и различные болезни.
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Екатерина Коршунова