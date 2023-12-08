СМИ: в Финляндии не разрешили экстрадицию на Украину россиянина Тордена

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Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского), который ранее был задержан по запросу Киева, так как не согласен экстрадировать его на Украину. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
Сообщается, что более нет никаких оснований для содержания Тордена (Петровского) под стражей. В Верховном суде также добавили, что если Тордена экстрадируют на Украину, то ему может угрожать унижающее достоинство обращение.
Напомним, Украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России.
Тордену предъявили обвинение в том, что он якобы участвовал в террористической группировке в ходе конфликта на территории Донбасса. Он запросил убежище в Финляндии, так как полагал, что в стране розыска его могут ждать «бесчеловечное обращение» и пытки.
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Напомним, Украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России.
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Екатерина Коршунова