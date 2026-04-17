В ФНС опровергли данные об усиленном контроле 10 млн россиян

17 апреля 2026, 18:25

В ФНС опровергли данные об усиленном контроле за переводами 10 млн россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) России официально опровергла информацию о том, что под усиленный налоговый контроль из-за переводов на карты могут попасть десять миллионов граждан.





Как сообщили РИА Новости в ведомстве, переводы от близких родственников на личные счета такая мера не затронет. Ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов сообщила, что усиленный контроль ФНС может распространиться на десять миллионов человек, получающих неподтвержденные безналичные доходы переводами на банковские карты.



В ФНС подчеркнули, что делать подобные оценки преждевременно. Форма и периодичность информационного обмена по операциям с признаками предпринимательской деятельности будут определяться соглашением между ЦБ РФ и ФНС, которое пока не подписали, а критерии находятся в стадии проработки.



В ведомстве уточнили, что речь идет о физических лицах, чьи операции по личным счетам обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения доходов от других граждан. В зону риска попадут те, кто с высокой вероятностью получает незадекларированные доходы — занимается бизнесом без регистрации или систематически уклоняется от уплаты налогов. При этом переводы от близких родственников, даже частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательством, под контроль не попадут. Добросовестные граждане, декларирующие доходы и уплачивающие налоги, с дополнительным контролем не столкнутся.



В ФНС добавили, что прорабатываемая модель риск-анализа обеспечит сбалансированный подход: сумма переводов будет лишь одним из признаков «рисковых» операций. Также планируется анализировать системность поступлений, круг контрагентов и другие существенные факторы. Оценки экспертов о потенциальной зоне контроля ведомство назвало необъективными из-за отсутствия у них необходимых административных данных.



