В ГД предложили предоставлять бесплатную няню многодетным россиянам

28 августа 2026, 13:18

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В России необходимо расширить программу «Социальная няня» и сделать её доступной для многодетных семей, особенно с большим количеством детей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.





В беседе с Life.ru он выразил мнение, что государство должно помогать семьям, где нагрузка на родителей «превышает человеческие возможности». Он уточнил, что программа «Социальная няня» действует в некоторых российских регионах. В её рамках предоставляется бесплатный присмотр на 3-4 часа в день за детьми до трех лет для социально уязвимых категорий.





«Многодетная мама, у которой семь детей, не может справляться без поддержки. У неё нет времени даже на сон, не то что на работу или отдых. А социальная няня — это не роскошь, это необходимость, как для пожилых людей, которым мы даём социальных работников. Государство должно помочь тем, кто воспитывает будущее страны», — отметил Панеш.