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В «Опоре России» предложили открывать инженерные классы в школах

Фото: iStock/hxdbzxy

В России необходимо открывать инженерные классы. Такое мнение выразил член Совета, председатель Комитета по строительству МГО «Опора России» Олег Филиппов.



В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что Россия всегда была страной с богатейшими интеллектуальными возможностями. По его словам, необходимо целенаправленно и качественно воспитывать молодое поколение, а также давать молодежи возможность чувствовать престижность своей профессии.

«Совершенно верное направление — это открытие инженерных классов. Строительство — это инженерное дело, это реальный сектор, где всегда и все решает голова человека. Все инновации, все технологии, все 3D-принтеры, все дроны, все визуализации, весь BIM-инжиниринг — все сосредотачивается в голове инженера», — подчеркнул Филиппов.

Эксперт добавил, что улучшить производительность труда можно только с помощью воспитания потенциальных кадров, которые уже идут на смену людям, отдавшим всю свою жизнь строительной сфере.
Элина Позднякова

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