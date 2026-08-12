В «Опоре России» предложили открывать инженерные классы в школах

12 августа 2026, 00:26

Фото: iStock/hxdbzxy

В России необходимо открывать инженерные классы. Такое мнение выразил член Совета, председатель Комитета по строительству МГО «Опора России» Олег Филиппов.





В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что Россия всегда была страной с богатейшими интеллектуальными возможностями. По его словам, необходимо целенаправленно и качественно воспитывать молодое поколение, а также давать молодежи возможность чувствовать престижность своей профессии.





«Совершенно верное направление — это открытие инженерных классов. Строительство — это инженерное дело, это реальный сектор, где всегда и все решает голова человека. Все инновации, все технологии, все 3D-принтеры, все дроны, все визуализации, весь BIM-инжиниринг — все сосредотачивается в голове инженера», — подчеркнул Филиппов.