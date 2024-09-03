В ГД предложили провести «демографическую спецоперацию» в РФ

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Программу под названием «демографическая спецоперация» предложили ввести в РФ на Восточном экономическом форуме. Инициатором выступила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Нужно провести в стране демографическую спецоперацию. Коэффициент рождаемости составляет всего 2,17. Цель — 51% населения должны быть многодетными», — выступила парламентарий по теме «Демографический суверенитет как основа экономического развития России».Останина считает, что в семье должно быть минимум четверо детей. Помимо этого, глава ВЦИОМ Константин Абрамов добавил, что необходимо избавиться он инфантильных взрослых, способных быть ответственными «только за себя».
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