Депутат Свинцов объяснил необходимость своего спутникового интернета России

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Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что создание своего собственного спутникового интернета выгодно для России.
«Огромное количество нашей территории находится в труднодоступных местах. Экономически выгоднее нам иметь свою собственную группировку, которая будет покрывать 80% нашей территории качественным спутниковым интернетом. Оставшиеся 20% без интернета не останутся, но там выгоднее иметь мобильную связь и мобильный интернет», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Свинцов.
По его мнению, основной задачей является запуск массового производства спутников для того, чтобы снизилась их себестоимость.
Ранее в Роскосмосе сообщали о том, что оборудование связи, нужное, чтобы обеспечить посадку пилотируемого космического судна, изготовлено в России.
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Мелисса Тимофеева