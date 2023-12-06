В ГД займутся вопросом предоставления бесплатных лекарств амбулаторным больным

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
В ГД будут прорабатывать идею о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных в 2024 году.
Совместная работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных запланирована в следующем году. С похожими инициативами о необходимости разработки законопроекта выступали многие оппозиционные фракции Госдумы.
Об этом рассказал РИА Новости депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия - За правду»). По словам депутата, есть разные подходы к реализации данной инициативы.
Ранее сообщалось, что проблемы получения бесплатных лекарств для льготников обсудили на XVII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство». В нём принял участие представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Олейник, сообщили в пресс-службе аппарата.
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Об этом рассказал РИА Новости депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия - За правду»). По словам депутата, есть разные подходы к реализации данной инициативы.
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Мария Фирсова