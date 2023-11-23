Мособлдума проиндексировала зарплаты рабочих госучреждений

Фото: Мособлдума
Зарплаты более чем 44 тыс рабочих в подмосковных госучреждениях в будущем году вырастут на 6,8%. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы.
«Предлагается повысить с 1 января 2024 года размер тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области на 6,8%», – сказал, представляя законопроект в региональном парламенте, первый замминистра социального развития Московской области Андрей Кирюхин.Он отметил, что тарифная ставка, то есть показатель, на основании которого рассчитывается размер зарплаты, составит 8 тыс 231 рубль в месяц.
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Лора Луганская