В проект подмосковного бюджета заложили 1,1 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В проект бюджета Московской области на будущий год заложено более 1 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Автопарк регулярно обновляется и расширяется. В следующем году планируем закупить 77 автомобилей скорой помощи. На это в проекте бюджета предусмотрено около 1,1 млрд рублей. Все автомобили оснащены современным оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами, ИВЛ и многим другим», – пояснил Брынцалов, слова которого приводят на сайте подмосковного парламента.По данным Мособлдумы, сейчас в состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входит 56 подстанций и 83 поста. Автопарк включает 985 автомобилей, а штат сотрудников насчитывает 9,6 тыс человек.
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Лора Луганская