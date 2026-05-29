В ГИМС татарстанцам напомнили о штрафах за собак на пляжах
В ГИМС напомнили о штрафах за нахождение на пляжах с собаками. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» об обеспечении безопасности на воде в период купального сезона рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ – главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.
На пляжи нельзя проводить животных, кроме собак-поводырей, подчеркнул он. Контроль за соблюдением этого правила должны осуществлять комиссии, созданные муниципальными властями. За появление с собакой на официальном пляже, предназначенном для купания, предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Мокеев отметил, что купаться в жаркую погоду может быть опасно, так как в этот период спасатели прекращают свою работу. Он напомнил, что плавать рядом с судоходными путями и в необорудованных местах строго запрещено, а также предостерег от прыжков в воду с мостов, причалов, берегов и других неподходящих мест.
