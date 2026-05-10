Терапевт объяснила, почему нельзя купаться в пруду
Купание в теплом водоеме может закончиться «зудом купальщика», поэтому стоит избегать водоемов со стоящей водой, обилием растительности и птицами. Об этом сообщила РИА Новости врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.
Тёплая весна или лето — время, когда многие стремятся отдохнуть у тихих озёр и прудов. Однако купание в этих водоёмах может быть опасно из-за риска заражения церкариозом, известным как «зуд купальщика». Это паразитарное заболевание кожи возникает после контакта с пресной водой, особенно в стоячих водоёмах с тёплой водой, предупредила Азизова.
Причина заболевания — микроскопические личинки паразитов, обитающие в воде. Они не присутствуют в организме человека. Наибольший риск заражения связан с мелкими и хорошо прогретыми водоёмами, где вода медленно движется или стоит, а также с местами с обильной растительностью у берега и присутствием водоплавающих птиц. При этом вода может выглядеть чистой, и обнаружить наличие личинок невозможно, подчеркнула врач.
Чтобы избежать заражения, важно учитывать особенности водоёма. Не рекомендуется купаться в стоячей воде с густой растительностью, на мелководье и в местах, где обитают птицы. Перед плаванием стоит использовать репелленты в виде мазей или спреев. После купания необходимо сразу вытереться полотенцем и, если возможно, принять душ или хотя бы ополоснуться чистой водой, отметила эксперт.
Также медик рекомендовала не пить воду из открытых источников. Для дополнительной защиты можно использовать плотную одежду для плавания и головные уборы, покрывающие кожу.
Азизова объяснила, что симптомы заболевания могут проявиться не сразу, а через несколько часов или даже дней. Сначала на коже появляются покраснение или мелкая пузырьковая сыпь, затем развивается воспаление кожи с сильным зудом, жжением и волдырями. Зуд может сохраняться до двух с лишним недель, а в некоторых случаях возникают общие симптомы: тошнота, рвота, повышение температуры, головная боль, бессонница и появление пигментных пятен.
В редких случаях возможны осложнения. Например, могут присоединиться бактериальные инфекции в местах зуда и расчёсов. У некоторых пациентов наблюдаются лёгочные осложнения, проявляющиеся кашлем и одышкой. Если после купания зуд и высыпания не проходят в течение нескольких дней или появляются дополнительные симптомы, такие как тошнота, головная боль, кашель или одышка, необходимо как можно скорее обратиться к врачу-инфекционисту, заключила Азизова.
