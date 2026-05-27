Спасатель назвал топ-5 правил безопасного поведения на пляжах
Спасатель Щетинин: большинство утонувших находились в состоянии опьянения
До июня остались считанные дни. С наступлением тепла подмосковные пляжи готовы принять гостей, но безопасность зависит не только от спасателей и проверок, но и от поведения самих отдыхающих.
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» назвал основные запреты, которые должен знать каждый отдыхающий. Их нарушение — главная причина происшествий на воде.
- Алкоголь: по статистике, большинство утонувших находились в состоянии опьянения;
- Буйки и лодки: не заплывать за ограждения и не подплывать к моторным и вёсельным судам;
- Несерьёзные средства: надувные круги, матрасы и «лебеди» опасны, они могут сдуться на глубине;
- Прыжки: запрещено нырять и прыгать в воду с лодок или необорудованных мест.
«Отдельный пункт должен быть про детей, потому что их нельзя оставлять без внимания. Также, если не умеете плавать — не рискуйте, заходя на глубину даже с кругом. На официальных пляжах в зоне купания глубина обычно не превышает 1,5–2 метров, а дно пологое», — предупредил он.
Эксперт добавил, что если вы заметили нарушения на пляже (нет спасателя, мусор в воде, разбитые лежаки), не оставайтесь равнодушными — сообщайте в муниципалитет.