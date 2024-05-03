В городском округе Домодедово сменился руководитель

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Временное исполнение полномочий руководителя муниципалитета возложено на заместителя главы городского округа Евгению Хрусталёву», – говорится в сообщении.Ежокин был избран новым главой Домодедова на заседании Совета депутатов городского округа единогласным решением. 18 ноября 2021 года состоялась торжественная церемония его вступления в должность.
Фото: телеграм-канал Михаила Ежокина
Читайте также:
Эдуард Малышев будет исполнять полномочия главы Раменского городского округа
Николай Ханин покинул пост главы Раменского городского округа
Ханин избран главой Раменского городского округа
Лора Луганская