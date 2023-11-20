В городском округе Пушкинский организовали проверку автобусов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
В городском округе Пушкинский прошло профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверяли транспорт с 13 по 19 ноября.
Особое внимание специалисты обращали на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями автобусов предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.
В администрации городского округа напомнили местным жителям о правилах поездки на автобусах.
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В администрации городского округа напомнили местным жителям о правилах поездки на автобусах.
«При поездке в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими. Во избежание падения во время поездки, пассажир должен держаться за поручни. Запрещается вставать, передвигаться по салону во время движения. Посадку и высадку необходимо осуществлять только после полной остановки транспортного средства. Запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством», — отметили там.Читайте также:
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Екатерина Шмакова