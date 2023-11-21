В городском округе Пушкинский отремонтировали 254 подъезда в жилых домах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
С начала 2023 года в городском округе Пушкинский провели ремонт в 254 подъездах. Это большая часть из запланированных работ.
Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, 210 подъездов отремонтировано по программе софинансирования, 44 подъезда отремонтировали благодаря внебюджетным источникам. На сегодняшний день работы ведутся ещё в 66 подъездах МКД.
Всего на 2023 год в рамках программы правительства Московской области «Формирование современной комфортной среды» запланирован ремонт 320 подъездов многоквартирных домов. 85 планируют отремонтировать в Ивантеевке, в Пушкино – 225, в Красноармейске – 10. Из них по программе софинансирования запланирован ремонт 250 подъездов, за внебюджетный источник – 70.
В рамках программы в подъездах ремонтируют входную группу, восстанавливают полы, ремонтируют стены и потолки, обновляют почтовые ящики. Также меняют светильники, монтируют провода, ремонтируют мусоропроводов и меняют окна.
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Всего на 2023 год в рамках программы правительства Московской области «Формирование современной комфортной среды» запланирован ремонт 320 подъездов многоквартирных домов. 85 планируют отремонтировать в Ивантеевке, в Пушкино – 225, в Красноармейске – 10. Из них по программе софинансирования запланирован ремонт 250 подъездов, за внебюджетный источник – 70.
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Екатерина Шмакова