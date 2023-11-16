В городском округе Пушкинский прошла вторая региональная конференция для врачей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Вторая региональная конференция по проекту «Голосовой ввод» прошла на базе Пушкинской больницы им. проф. Розанова В.Н. Врачам из нескольких округов рассказали о наработках, которые помогут им в работе.
Напомним, «Голосовой ввод» – это специальная программа, преобразующая речь в текст. Сервис разработан специально для врачей. В Пушкинской больнице им пользуются почти во всех диагностических подразделениях уже второй год.
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, на мероприятие собрались более 20 специалистов из медицинских учреждений городских округов Лобня, Щелково, Долгопрудный, Сергиев Посад, Мытищи, Балашиха, Талдом. Там им рассказалио дополнениях, которые появились в «Голосовом вводе». В частности, стала совершеннее система распознавания звука, появилась кнопка паузы и расширенный словарь.
В Пушкино прошёл необычный концерт-лекция «Играют преподаватели»
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, на мероприятие собрались более 20 специалистов из медицинских учреждений городских округов Лобня, Щелково, Долгопрудный, Сергиев Посад, Мытищи, Балашиха, Талдом. Там им рассказалио дополнениях, которые появились в «Голосовом вводе». В частности, стала совершеннее система распознавания звука, появилась кнопка паузы и расширенный словарь.
«Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание исследования и экономить время медработников на ввод информации вручную. В среднем, на 20-30 процентов», — рассказал начальник информационно-технического отдела больницы Илья Банк.Читайте также:
В Пушкино прошёл необычный концерт-лекция «Играют преподаватели»
В Красноармейске провели мероприятие к Международному дню слепых
В Красноармейске продлили автобусный маршрут по просьбе местных жителей
Екатерина Шмакова