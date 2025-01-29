В городском округе Раменское завершается капитальный ремонт поликлиники

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В городском округе Раменское на улице Высоковольтной завершается капитальный ремонт поликлиники. Готовность объекта составляет более 95%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. Строители завершают чистовую отделку и фасадные работы, выполняют монтаж инженерных сетей, в скором времени приступят к пусконаладочным работам», — отмечается в сообщении.
Новая поликлиника на 250 посещений в смену расположена в здании бывшего Раменского родильного дома. В отремонтированном помещении будут функционировать детское и взрослое отделения, рентген-кабинет, кабинет УЗИ, прививочный кабинет, отделение неотложной помощи и кабинет профилактического осмотра.
Ожидается, что поликлиника начнёт свою работу в марте 2025 года.
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Дайана Хусинова