В Подмосковье в 2025 году планируют запустить 22 проекта реновации

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В Московской области в работе находятся 335 проектов реновации. В новые дома переедут более 76 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«Восемь проектов стартовали в прошлом году. Жильё в Мытищах, Коломне, Одинцово, Дубне, Серпухове и Фрязине получат более 2,5 тыс. человек. В планах на этот год – запустить ещё 22 проекта и привести в порядок более 342 га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. В новые квартиры въедут более 6 тыс. жителей», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Как отметили в министерстве, цель программы реновации – обновить городские территории и переселить людей из аварийного жилья в современное.
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Лора Луганская