В ЖК «Римский» Ленинского округа поставили на кадастр дом со встроенной стоянкой

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой, возведённый в ЖК «Римский» на территории посёлка Развилка Ленинского городского округа, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Теперь владельцы квартир в новостройке могут оформить право собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детсады и школы», — говорится в сообщении.Новый дом представляет из себя здание переменной этажности — от 10 до 18 этажей, его общая площадь составляет более 3,1 тыс. квадратных метров. На двух подземных этажах находится 676 кладовых, а на первом этаже находятся помещения под различные коммерческие объекты — магазины, кафе, аптеки и пр. Кроме того, планируется открыть поликлиники на 100 и 90 посещений за смену.
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