В Госдуме хотят создать закон о травле в школах

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Пресс-служба Госдумы РФ заявила, что депутаты решили разработать законодательные нормы, чтобы бороться с «травлей» в школах.
Напомним, сегодня утром ученица 8 класса гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. Сообщение о ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления. Здание гимназии оцепили, все ученики и работники были экстренно эвакуированы.
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