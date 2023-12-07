В Брянске школьница ранила пять человек и убила одноклассницу

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Количество раненых в результате стрельбы в Брянске выросло до пяти.
В результате стрельбы скончалась одноклассница стрелявшей. Сама восьмиклассница покончила с собой.
Напомним, сегодня утром ученица 8 класса гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. Сообщение о ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления. Здание гимназии оцепили, все ученики и работники были экстренно эвакуированы.
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Мария Фирсова