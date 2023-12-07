Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

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Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе в Брянске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Инцидент произошел в гимназии №5. Собеседник агентства рассказал, что школьница пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и оперативные службы. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Невадском университете в городе Лас-Вегас произошел инцидент со стрельбой, имеются погибшие. По информации местных СМИ и журналистов, есть как минимум один погибший, несколько человек получили ранения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак