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В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя не достигшим 21 года гражданам

В ГД подготовят проект по запрету продажи и употребления алкоголя до 21 года
11 сентября 2024, 10:39
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя не достигшими 21 года гражданами подготовят в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на парламентария Султана Хамзаева, являющегося автором законодательной инициативы. Он отметил, что для тех, кто будет нарушать предлагаемые нормы, предполагается административная ответственность.


«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — сказал Хамзаев.
Он добавил, что психологическая отметка полного созревания личности составляет 21 год. Наказание за нарушение предполагается как для магазинов, так и для самих граждан.

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#алкоголь
В Дмитровском округе построят гостиницу со спорткомплексом и СПА
11 сентября 2024, 10:51

Фото: iStock/ilkercelik

Гостинично-развлекательный комплекс появится «Дмитров Гольф Резорт» появится на территории Дмитровского округа, сейчас на объекте ведётся подготовка к строительству, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«В состав комплекса войдёт семиэтажная гостиница на 300 номеров, спортивный комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров, четырёхэтажный СПА-комплекс площадью более 8 тысяч квадратных метров и двухэтажная хоккейная арена площадью 5 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2027 года, в гостинично-развлекательном комплексе будет открыто более 350 вакансий.

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#нацпроекты
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В Московской области началась выставка по обращению с отходами
11 сентября 2024, 10:34

Фото: iStock/ilkercelik

С 10 по 12 сентября проходит отраслевая выставка «ВэйсТэк» для бизнеса, посвящённая сбору, сортировке, транспортировке и переработке коммунальных и промышленных отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

На выставке представлены технологии и оборудование, связанные с мусоропереработкой: мобильные и стационарные системы мембранного компостирования отходов, оптические сортировочные системы, геосинтетические материалы, мусоровозы, бункеровозы, крюковые погрузчики и снегоуборочные машины, а также технологические линии для переработки вторсырья.

«Внедрение новых технологий и поддержка культуры рециклинга и обращения с отходами — это одно из приоритетных направлений деятельности нашей команды. Продемонстрированный функционал коммунальной техники и мусороперерабатывающего оборудования применяется при уборке территорий и в том числе при подготовке к осенне-зимнему периоду. Оптические системы позволяют наиболее эффективно сортировать отходы на конвейерных лентах. А геосинтетические материалы, в свою очередь, используются для укрепления конструкций и герметичности изоляции слоев, например на объектах размещения отходов. Такие выставки синтезируют накопленный в отрасли опыт и помогают отраслевым специалистам повышать уровень компетенций», – сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашин.
Выставка объединяет производителей, поставщиков, специалистов из разных отраслей промышленности и государственных органов для обмена опытом и повышения уровня компетенций в области обращения с отходами.

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#отходы
#подмосковье
#московская область
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В Люберцах стартовало строительство детсада на 285 мест
11 сентября 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 285 воспитанников, начали строить на территории жилого комплекса «Егорово Парк» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объекте завершены монолитные работы на подпорной стене и ведутся монолитные работы на уровне цокольного этажа. После этого строители приступят к кладке стен. Строительство идёт в соответствии с графиком. В работах задействованы 40 человек, используется два башенных крана», — говорится в сообщении.
Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит 5,1 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены 12 групповых помещений с игровой, спальней, буфетной, раздевалкой и санузлом, а также своя кухня, медпункт, залы для занятий физкультурой и музыкой и кружковая. На прилегающей территории установят игровые площадки, спортивные площадки и проведут озеленение.

Строительство ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории, после сдачи детсада в эксплуатацию его передадут муниципалитету.

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#люберцы
#детский сад
#детсад
#минжилполитики мо
#строительство
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В Подмосковье оцифровали ещё одну услугу для перевозчиков такси
11 сентября 2024, 10:14

Фото: iStock/Chalabala

Оформить необходимые документы для перевозчиков такси в Московской области стало проще благодаря цифровизации ещё одной услуги: теперь предоставить данные о полисе обязательного страхования гражданской ответственности можно в электронном виде через региональный госпортал, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Для удобства жителей и бизнеса на портале госуслуг Подмосковья появляется все больше новых сервисов и оптимизируются уже существующие услуги. Например, стала доступна в цифровом формате подача сведений о полисе страхования для перевозчиков такси. Опция подключена в рамках услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Воспользоваться новой услугой могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услуга оказывается бесплатно. Ответ поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

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#московская область
#подмосковье
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Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества
11 сентября 2024, 10:04

Фото: istockphoto / NanoStockk

Злоумышленники используют новую ​схема мошенничества, действуя от ​имени сотрудников Государственного архива, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мошенники звонят жертвам и сообщают о неполученных письмах, предлагая забрать их в МФЦ или почтовом отделении. После этого человеку предоставляется выбор даты и времени, чтобы он избежал очереди, а затем он получает на номер своего телефона смс с «проверочным» кодом.

Когда человек сообщает код злоумышленникам, они получают доступ к его онлайн-банку или личному кабинету на портале «Госуслуги». Таким образом преступники получают персональные данные жертвы.

Чтобы защитить себя от таких мошенников, следует быть бдительными и не предоставлять свои личные данные и коды из СМС незнакомым людям. Всегда проверяйте информацию, предоставленную вам, и звоните в организацию по официальному номеру или посещайте её лично.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области поможет повысить уровень цифровой грамотности и узнать больше о кибербезопасности.

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#подмосковье
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Загруженность подмосковных дорог утром 11 сентября составила шесть баллов
11 сентября 2024, 09:59

Фото: istockphoto / NanoStockk

«Пробки наблюдаются по направлению к Москве на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Боровское, Дмитровское, Пятницкое, Каширское, Носовихинское, Калужское, Ярославское, Киевское, Волоколамское, Симферопольское и Осташковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано 520 тысяч машин, что на пять процентов меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Сотрудники МВД РФ ликвидировали сеть узлов связи для мошенничества из-за границы
11 сентября 2024, 09:05

Фото: istockphoto/NanoStockk

Сотрудники МВД России при помощи коллег из ФСБ раскрыли и ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. С их помощью мошенники из-за рубежа дистанционно меняли телефонные номера и похищали деньги россиян.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ходе операции было изъято 39 единиц сетевого оборудования и задержаны 26 человек. Криминальная схема работала на территории 13-ти субъектов РФ. Участники преступной группы действовали по указаниям анонимного куратора, который находится за пределами России.

Координатор мошенников через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших подменялись на российские. Полицейские выяснили, что в преступной схеме было задействовано более восьми тысяч телефонных номеров. С их помощью злоумышленники осуществили не менее 100 мошеннических акций.

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Минпромторг рекомендовал ретейлерам убрать с полок «неправильный мед»
РБК: Минмпромторг забил тревогу из-за массовых случаев фальсификации меда
11 сентября 2024, 08:48

Фото: iStock/Arda Sari

Министерство промышленности и торговли РФ уведомило ретейлеров о необходимости более тщательно контролировать продукцию пчеловодства в связи с выявлением Роскачеством множества случаев фальсификации меда. Об этом информирует РБК.
В сентябре 2024 года в России вступил в силу закон, который ужесточает требования к безопасности и качеству меда.

Министерство направило обращение к торговым сетям с просьбой уведомить поставщиков меда о необходимости соблюдения требований ГОСТа. Отмечается, что предоставить отчет о принятых мерах по устранению правонарушений необходимо до 13 сентября.

Стало известно, что подделки меда содержали незаявленный в составе глюкозно-фруктозный сироп. Кроме того, Минпромторг пояснил, что очень часто мед не соответствует «заявленному ботаническому происхождению».

По данным Роскачества, доля фальсификата достигает 60% от общего числа исследованных марок. Отмечается, что исследования продукта проводятся регулярно с 2016 года.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Самарской области предоставили рекомендации по выбору меда. Специалисты подчеркивают, что качественный продукт должен иметь яркий, прозрачный цвет и однородную консистенцию.

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#минпромторг
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Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов
11 сентября 2024, 07:12

Фото: iStock/Diy13

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов. Об этом информирует РИА Новости.
Косихина выразила убеждение, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих.

По её словам, опасность возникает только тогда, когда субкультура выходит за пределы общественных норм. Она подчеркнула необходимость того, чтобы молодёжь больше увлекалась спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.

В то же время Косихина отметила, что формы субкультуры, такие как квадроберы, которые могут травмировать психику и привести к трагическим последствиям, следует запрещать.

По ее словам, это движение появилось в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. Она пояснила, что чаще всего представителями указанной субкультуры выступают подростки. Они лают как собаки, ходят на четвереньках и кусают людей.

Ранее священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев рассказал, что такое явление можно назвать деградацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#собаки
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#подростки
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