В Госдуме хотят запретить продажу алкоголя не достигшим 21 года гражданам

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя не достигшими 21 года гражданами подготовят в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на парламентария Султана Хамзаева, являющегося автором законодательной инициативы. Он отметил, что для тех, кто будет нарушать предлагаемые нормы, предполагается административная ответственность.
«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — сказал Хамзаев.Он добавил, что психологическая отметка полного созревания личности составляет 21 год. Наказание за нарушение предполагается как для магазинов, так и для самих граждан.
Читайте также:
В Московской области началась выставка по обращению с отходами
В Люберцах стартовало строительство детсада на 285 мест
В Подмосковье оцифровали ещё одну услугу для перевозчиков такси
Никита Кротов