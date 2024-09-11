В Подмосковье оцифровали ещё одну услугу для перевозчиков такси

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Оформить необходимые документы для перевозчиков такси в Московской области стало проще благодаря цифровизации ещё одной услуги: теперь предоставить данные о полисе обязательного страхования гражданской ответственности можно в электронном виде через региональный госпортал, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Для удобства жителей и бизнеса на портале госуслуг Подмосковья появляется все больше новых сервисов и оптимизируются уже существующие услуги. Например, стала доступна в цифровом формате подача сведений о полисе страхования для перевозчиков такси. Опция подключена в рамках услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.Воспользоваться новой услугой могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услуга оказывается бесплатно. Ответ поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.
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