В Люберцах стартовало строительство детсада на 285 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 285 воспитанников, начали строить на территории жилого комплекса «Егорово Парк» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объекте завершены монолитные работы на подпорной стене и ведутся монолитные работы на уровне цокольного этажа. После этого строители приступят к кладке стен. Строительство идёт в соответствии с графиком. В работах задействованы 40 человек, используется два башенных крана», — говорится в сообщении.Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит 5,1 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены 12 групповых помещений с игровой, спальней, буфетной, раздевалкой и санузлом, а также своя кухня, медпункт, залы для занятий физкультурой и музыкой и кружковая. На прилегающей территории установят игровые площадки, спортивные площадки и проведут озеленение.
Строительство ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории, после сдачи детсада в эксплуатацию его передадут муниципалитету.
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Лев Каштанов