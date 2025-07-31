В Госдуме назвали ключевые льготы для пенсионеров-дачников в 2025 году

31 июля 2025, 13:22

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Федеральное законодательство предоставляет пенсионерам значительные налоговые послабления. Прежде всего, это льгота по земельному налогу, о которой рассказал депутат Госдумы, Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.