В Госдуме назвали ключевые льготы для пенсионеров-дачников в 2025 году
Федеральное законодательство предоставляет пенсионерам значительные налоговые послабления. Прежде всего, это льгота по земельному налогу, о которой рассказал депутат Госдумы, Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Если площадь участка не превышает шесть соток, то платить налог не нужно. Это право распространяется на всех пенсионеров, вне зависимости от размера и вида пенсии и региона проживания.
Если же участок больше установленного лимита, то налог рассчитывается на превышающую часть. Так, например, при площади в десять соток налоговая база будет определена только для четырёх соток. При этом кадастровая стоимость оставшейся части рассчитывается пропорционально, объяснил Чаплин в беседе с RT.
Кроме того, имеются дополнительные льготы на муниципальном уровне. В некоторых регионах для ветеранов и почётных граждан действует полное освобождение от земельного налога, вне зависимости от размера участка.
Для пенсионеров-дачников тажке предусмотрены льготы по налогу на имущество. Они освобождаются от уплаты за один объект определённого типа: дом, гараж, баня или хоз. пристройка площадью до 50 кв.м.
Для получения льгот пенсионерам необходимо подать заявление в налоговую инспекцию. Это достаточно сделать один раз – повторные обращения не потребуются, заключил депутат.
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