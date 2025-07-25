В ГД предупредили пенсионеров о схемах мошенников с путевками в санаторий
Мошенники начали предлагать пенсионерам «бесплатные путевки в санаторий». Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Злоумышленники используют отработанную схему: представляются сотрудниками соцслужб, убедительно копируя манеру общения госслужащих, а в некоторых случаях — представляют документы, подтверждающие право на льготу», — рассказал Немкин в разговоре с RT.
Он пояснил, что пенсионеру сообщают, что ему полагается путевка в санаторий в рамках госпрограммы. Далее они просят предоставить конфиденциальные данные якобы для оформления документов, а также банковские реквизиты «для перечисления компенсации» и код из смс-сообщения. Также могут требовать оплатить «обязательный страховой взнос» или «транспортные расходы».
Таким образом пенсионеры часто лишаются всех своих сбережений, отметил Немкин. Он подчеркнул, что представители Соцфонда никогда не звонят с подобными предложениями, а путевки можно получить только при личном обращении в соцзащиту.
Депутат призвал россиян ни при каких обстоятельствах не сообщать личные данные и коды из смс посторонним лицам.
По данным argumenti.ru, за текущий год на 50% увеличилось число ежедневных мошеннических атак на детей и подростков по сравнению с концом прошлого года.
Злоумышленники представляются сотрудниками образовательных учреждений, военкоматов или спецслужб и получают доступ к аккаунтам, выманивают деньги или вовлекают в преступления.
«Ежедневно фиксируется более 2 тысяч таких атак. Преступники убеждают детей передать коды из СМС, отдать ценности курьеру», — говорится в статье.
Мошенники также убеждают детей, что их родители находятся в опасности и нуждаются в спасении, а для этого нужно перевести деньги.
Родителей призывают разговаривать с детьми о правилах безопасного поведения в интернете.