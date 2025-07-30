В Роскачестве объяснили способы бесплатного подключения газа на даче
Поздняков: Бесплатно подвести газ к своему участку в СНТ можно при соблюдении условий
Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что при соблюдении определённых условий к своему участку в СНТ можно бесплатно подвести газ.
В беседе с «RT» Поздняков сообщил, что одним из условий является расположение дачи в границах уже газифицированного населённого пункта. Помимо этого, дом должен быть пригоден для постоянного проживания.
«Также понадобятся правоустанавливающие документы на земельный участок и документ, подтверждающий право собственности на дом», — заявил эксперт.Поздняков добавил, что ещё должно быть обязательно проведено собрание членов СНТ и составлен протокол, содержащий решение о проведении догазификации.
«Если все вышеуказанные условия соблюдены, то можно подавать заявку на подведение бесплатного газа к участку», — пояснил специалист.Поздняков подчеркнул, что некоторые граждане имеют льготы на газификацию.