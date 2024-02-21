В Госдуме обсудили новые требования к безопасности в образовательных учреждениях

Фото: сайт Госдумы РФ
В Госдуме 21 февраля прошли парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». На заседании побывала корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«По результатам слушаний комитет по безопасности планирует введение обязательных условий и требований к ЧОПам», -- рассказал спикер слушаний, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Депутаты отметили, что необходим законодательный запрет на проведение закупок охранных услуг в формате аукционов. Кроме того, нужно выделить в отдельные статьи средства на охрану образовательных организаций и антитеррористическую безопасность.
Комитет по безопасности сообщил, что на обеспечение безопасности учебных учреждений необходимо 594 млрд рублей.
Парламентские слушания прошли по инициативе комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
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Сергей Калугин