В Госдуме обсудили новые требования к безопасности в образовательных учреждениях

На Пхукете свирепствует новый неопознанный вирус: инфицированные жалуются на сильный кашель и высокую температуру. Симптомы заболевания также замечают вернувшиеся с курорта путешественники. О чем предупреждают российских туристов и как защититься от эпидемии, расскажет редакция «Радио 1».