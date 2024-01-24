В Подмосковье до конца года откроют 25 школ и 11 детсадов, построенных по госпрограмме

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
«В 25 новых школах смогут учиться более 25 тысяч учеников, в 11 детских садах будут места для более чем 3 тысяч воспитанников», — отмечается в сообщении.
Детские сады и школы будут открыты в 16 городских округах Московской области: это Ленинский округ, Котельники, Одинцовский, Лобня, Щёлково, Сергиево-Посадский, Красногорск, Пушкинский, Жуковский, Раменский, Балашиха, Солнечногорск, Домодедово, Ступино, Подольск и Истра.
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