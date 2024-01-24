В Подмосковье до конца года откроют 25 школ и 11 детсадов, построенных по госпрограмме

36 объектов образования, построенных за счёт бюджета, откроют в Московской области в 2024 году, работы ведутся в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.





«В 25 новых школах смогут учиться более 25 тысяч учеников, в 11 детских садах будут места для более чем 3 тысяч воспитанников», — отмечается в сообщении.

Детские сады и школы будут открыты в 16 городских округах Московской области: это Ленинский округ, Котельники, Одинцовский, Лобня, Щёлково, Сергиево-Посадский, Красногорск, Пушкинский, Жуковский, Раменский, Балашиха, Солнечногорск, Домодедово, Ступино, Подольск и Истра.

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