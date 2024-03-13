В Госдуме обвинили россиян, покупавших на 8 марта тюльпаны и розы, в финансировании ВСУ

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Депутат Госдумы Олег Нилов обвинил российских мужчин, которые покупали тюльпаны и розы из Нидерландов к 8 марта, в непатриотизме и недальновидности. Такое заявление он сделал в рамках своего выступления в парламенте.
«Наши мужчины в очередях, за любые деньги, покупали, принесли вам. Шесть миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию», — заявил Нилов.
Далее, по его словам, власти Нидерландов отправляют полученные от россиян за цветы деньги на нужды ВСУ.
При этом ранее сообщалось, что расположенный в Раменском городском округе тепличный комплекс «Цветком» вырастит к концу зимы 7 млн тюльпанов. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
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