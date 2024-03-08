Радио1
Главная / Новости / Общество/ На 8 марта мужчины стали преподносить более романтичные подарки

На 8 марта мужчины стали преподносить более романтичные подарки

08 марта 2024, 19:09
Фото: iStock/ovbelov

Фото: iStock/ovbelov

Продажи тортов, клубники, конфет, мягких игрушек, вина, шампанского, ювелирных украшений и цветов увеличились по сравнению с прошлым годом. Подарков на весенний праздник мужчины стали дарить больше, подсчитал оператора фискальных данных «Такском». Подробная статистика есть в редакции RT.
К примеру, средний букет цветов в марте 2024 стоит около 1,5 тысяч рублей. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 9%, а продажи на 11%.

Продажи конфет в предпраздничный и праздничные дни по сравнению с такими же днями в прошлом году увеличились на 6%

Покупки тортов на 8 марта выросли на 13%. Аналитики заметили что продажи поднялись у клубники (16%), мягких игрушек (17%), ювелирных украшений (13%). Рост продаж вина и шампанского составил соответственно – 5% и 9%

При этом мужчины меньше стали дарить смартфоны, их продажи по сравнению с прошлогодними праздниками упали на 22%, и шоколад (2%)

Специалисты делали подсчёты на основе анализа более 56 млрд кассовых чеков.

Читайте также:

Стало известно, какие подарки предпочитают женщины на 8 марта

«Презент на потоке»: Эксперт по этикету раскрыла, какие подарки не стоит делать на 8 Марта

Россиянки назвали самые нежеланные подарки на 8 Марта
#подарки
#цена
#женщины
#шоколад
#специалисты
#мужчины
#цены
#продажа
#8 марта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Очень красиво и романтично»: Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой
Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой
08 марта 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Антон Белицкий

Российский артист Филипп Киркоров поделился историей из личной жизни с примадонной Аллой Пугачёвой.
Напомним, Пугачёва и Киркоров были в браке на протяжении девяти лет и развелись в 2005 году. После этого звезда советской и российской эстрады вышла замуж за своего нынешнего супруга комика Максима Галкина*.

«Про семейную жизнь. Лежим мы значит с любимой. Имя на «А» начинается на «А» заканчивается. Занимаемся любовью. Все было очень красиво, так романтично», — рассказал Киркоров, учавствую в съёмках шоу «Что было дальше?».

Артист уточнил, что действие его истории разворачивается в 90-х. В ту ночь он преподнёс своей возлюбленной неожиданный сюрприз — обклеил потолок в спальне фосфорными звёздами. По его словам, декор привёл женщину в восторг.

Читайте также:

«Зарабатывай, пока можешь»: Алла Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после критики

Садальский рассказал, почему Пугачева везде следует за Галкиным*

Критик Бабичев: Пугачёва сможет заработать на новых песнях с помощью платформ

*Признан иностранным агентом на территории РФ
#алла пугачёва
#певец
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил самую старую мёртвую галактику
CNN: космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил самую старую мертвую галактику
08 марта 2024, 17:45

Фото: iStock/dima_zel

Космический телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил самую старую мёртвую галактику, которая уже лишена звездообразования. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на научное исследование.
Отмечается, что найденная галактика существовала, когда Вселенной было порядка 700 миллионов лет, а сейчас ей уже более 13,8 миллиардов лет.

Теперь учёные приступят к изучению этой галактики, а именно будут выяснять, почему процесс появления новых звёзд в ней остановился слишком рано. Исследования возможно позволят получить новые представления о ранней Вселенной и факторах, которые влияют на образование звёзд внутри галактик.

Телескоп «Джеймс Вебб» был отправлен в космическое пространство 25 декабря 2021 года. Его проектированием занимались США, Канада и Евросоюз.

По словам создателей, «Джеймс Вебб» в сто раз дальновиднее известного космического телескопа «Хаббл».

Читайте также:

Российский космонавт Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в космосе

SCMP: Учёные из Китая разработали систему тренировок для войны в космосе

Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года, заявил Рябков
#космос
#исследование
#наука
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФОМ: 82% россиян доверяют Владимиру Путину
08 марта 2024, 14:58

Фото: официальный сайт Кремля

Фонд общественного мнения провёл опрос, чтобы выяснить, как россияне оценивают работу президента.
Восемь из десяти респондентов оценили работу главы государства на «хорошо» (83%). Согласно опросу, 82% высказавших своё мнение, доверяют Владимиру Путину в решении сложных вопросов.

7% россиян оценили работу президента как «скорее плохо». 9% от общего числа сообщили, что «скорее не доверяют» российскому президенту.

Такие результаты были опубликованы на сайте Фонда общественного мнения.

Опрос был проведён в 53 субъектах РФ с 1 по 3 марта 2024 года. В нём приняли 1,5 тысячи россиян из разных географических мест. Метод опроса – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность составляет 3,6%

Читайте также:

Путин раскрыл уникальную роль российских женщин

Путин рассказал, что старается не употреблять крепких алкогольных напитков

Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины
#фонд
#общество
#владимир путин
#работа
#президент
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Охлобыстин высказался об актёрских навыках Никиты Кологривого
08 марта 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актёр Иван Охлобыстин оценил профессиональные навыки своего коллеги Никиты Кологривого.
Он посмотрел недавно вышедший на экраны фильм «По щучьему велению», в котором играет Кологривый, и заявил, что был приятно удивлён.

«Мне понравилась, как актер Никита Кологривый сыграл Емелю, да и вообще сказка «По щучьему велению» меня приятно удивила. Я и сам люблю сниматься в сказках, потому что это вершина художественного творчества. Ниже идет эпос, потом поэзия, а дальше вся остальная художественная литература. Работать со сказкой – большая честь для меня», — заявил Охлобыстин в беседе с «Петербургским дневником».

Охлобыстин и сам сейчас снимается в сказочном фильме «Письмо деду Морозу». Приключенческий фильм с добавлением графики и анимированных персонажей должен выйти на экраны в новогодние каникулы 2025-2026 годов.

Читайте также:

Охлобыстин: Донбасс не является «прачечной» для участников «голой вечеринки»

Охлобыстин: Пугачёва выгнала SHAMAN из шоу в начале его карьеры

Иван Охлобыстин рассказал о грозящей поддерживающим СВО артистам опасности
#актёр
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач рассказала, какие цветы являются наиболее опасными для аллергиков
Врач Меметова рассказала, какие цветы вызывают аллергию чаще всего
08 марта 2024, 14:34

Фото: iStock/Drazen Zigic

Как известно, большая часть аллергиков жалуется на обострение именно весной. Раздражителями чаще всего является пыльца растений и деревьев, а также цветы.
На какие цветы чаще всего возникает аллергическая реакция рассказала в беседе с RT аллерголог Гульнара Меметова.

Сперва эксперт отметила, что возбудителем аллергии может стать любая часть цветка, однако, чаще всего аллергики всё же страдают от пыльцы растений. Наиболее опасными для них являются астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.

«У них лёгкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на самых разных поверхностях. А вот каллы, лилии и сирень скорее приведут не к аллергической реакции, а к сильной головной боли, так как аромат у них довольно яркий и тяжёлый», — объяснила Меметова.

При этом, из наименее опасных цветов врач перечислила тюльпаны, кустовые розы и нарциссы.

Меметова напомнила, что симптомы аллергии на цветы напоминают простуду. Человек начинает чихать, у него краснеют глаза и болит голова. При первых признаках аллергической реакции Меметова советует изолировать букет, провести влажную уборку, принять душ, а затем обратиться к специалисту, который поможет подобрать правильные медикаменты.

Читайте также:

Кинологи рассказали, какие цветы запрещено дарить собачникам

Врач Маскин: После укуса клеща может появиться аллергия на красное мясо

Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
#аллергия
#цветы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт назвала способы повысить престиж профессии учителя
08 марта 2024, 14:29

Фото: iStock/Drazen Zigic

Проблема престижа профессии учителей требует внимания и решения, пишет сайт RuNews24.
Как отметила руководитель центра функциональной грамотности Наталья Вениаминовна Любомирская, важным фактором является не только материальная стимуляция, но и моральная поддержка учителей.

Один из способов повышения престижа профессии, по её мнению, является проведение различных мероприятий и конкурсов, например, «Учитель года». Это позволяет выделить лучших педагогов и признать их значимость в образовательной сфере. Кроме того, создание сообществ выпускников, объединяющихся вокруг учителей, которые пользуются авторитетом, может помочь изменить отношение к профессии учителя в обществе.

Важным шагом в работе по увеличению престижа профессии педагога является реформирование педагогического образования. Наталья Вениаминовна предлагает организовать педагогические факультеты в крупных вузах и федеральных университетах. Это позволит студентам изучать педагогику, в сочетании с предметами, необходимыми для будущих учёных, работающих в науке.

Подобная система образования позволит подготовить высококвалифицированных педагогов, способных не только учить своему предмету, но и вдохновлять и мотивировать учеников, уверена Любомирская. Кроме того, она способствует развитию научного мышления и исследовательской активности среди будущих учителей.

Читайте также:

Образование перестало быть услугой

В России предложили популяризировать среднее техническое образование

Большая часть россиян считает высшее образование в РФ посредственным
#учитель
#образование
#поддержка
#профессии
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
92-летний магнат Мёрдок женится на бывшей тёще Абрамовича
08 марта 2024, 14:19

Фото: iStcok/Виктор Высоцкий

Австралийский медиамагнат Руперт Мёрдок женится на биологе Елена Жуковой, об этом сообщает ABC со ссылкой на источник.
По информации СМИ, торжество запланировано на июнь 2024 года и должно пройти в калифорнийском поместье Мёрдока.

92-летний предприниматель намерен жениться уже в шестой раз. В минувшем августе он отменил свадьбу с американской радиоведущей Энн Лесли-Смит.

Невеста Мёрдока — 66-летняя Елена Жукова, которая посвятила себя молекулярной биологии. Однако, знаменитой Жукову сделала не профессия, а брак её дочери Дарьи с Романом Абрамовичем. В августе 2017 года Абрамович и Жукова заявили о разводе. У них есть двое совместных детей.

Читайте также:

Daily Mail: Пожилые супруги завели любовников и спасли брак

В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления нескольких справок

Стало известно, через сколько после начала отношений россиянки готовы вступить в брак
#свадьба
#предприниматель
#сша
#австралия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионерку заподозрили в мошенничестве из-за частных выигрышей в лотерею
Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частных выигрышей в лотерею
08 марта 2024, 13:54

Фото: iStock/Chanatiptravel

Жительницу Лондона Амелию Барнем заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею. Об этом пишет The Sun.
69-летняя Барнем узнала, что в её билете Национальной лотереи совпали три из пяти чисел. Она отправилась на почту, чтобы получить выигрыш в 800 фунтов стерлингов (порядка 93 тысяч рублей). Однако оттуда женщину отправили в магазин, где она приобрела билет, чтобы проверить его на подлинность. Когда Барнем сделала и этот шаг, ей сказали напрямую связаться с лотерейной компанией.

В компании Allwyn с женщины затребовали фотографии лицевой и оборотной стороны билета, после чего отправили к ней домой штатного детектива для проведения расследования о потенциальном мошенничестве.

Британка рассказала, что такие подозрения возникли из-за большого количества одержанных ею побед. Женщина приобретает билеты каждую неделю за 60 фунтов. Её общий выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов (более двух миллионов рублей).

В настоящее время решение по её делу не вынесено.

Читайте также:

В Карелии местный житель выиграл в лотерею больше 52 млн рублей

В Сибири учительница выиграла в лотерею миллион и отдала его маме

Финансист Разуваев рассказал, как грамотно распорядиться выигрышем в лотерею
#лотерея
#мошенничество
#пенсионерка
#великобритания
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за украинских беспилотников
Пять рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда
08 марта 2024, 12:29

Фото: iStock/Naypong

В аэропорту Волгограда задерживаются пять рейсов. Об этом следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Отмечается, что это связано с тем, что в ночь на 8 марта в небе над Волгоградской областью были сбиты 15 украинских беспилотников. После этого были введены ограничения на полёты.

Согласно данным онлайн-табло, задерживаются четыре рейса на прилёт и один – на вылет.

Ранее Минобороны России подтвердило, что средства ПВО минувшей ночью сбили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Читайте также:

МО: ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Волгоградской областью

Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Козинка

Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке
#самолёты
#рейсы
#задержки
#беспилотник
#пво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф