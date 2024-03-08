На 8 марта мужчины стали преподносить более романтичные подарки

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Продажи тортов, клубники, конфет, мягких игрушек, вина, шампанского, ювелирных украшений и цветов увеличились по сравнению с прошлым годом. Подарков на весенний праздник мужчины стали дарить больше, подсчитал оператора фискальных данных «Такском». Подробная статистика есть в редакции RT.
К примеру, средний букет цветов в марте 2024 стоит около 1,5 тысяч рублей. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 9%, а продажи на 11%.
Продажи конфет в предпраздничный и праздничные дни по сравнению с такими же днями в прошлом году увеличились на 6%
Покупки тортов на 8 марта выросли на 13%. Аналитики заметили что продажи поднялись у клубники (16%), мягких игрушек (17%), ювелирных украшений (13%). Рост продаж вина и шампанского составил соответственно – 5% и 9%
При этом мужчины меньше стали дарить смартфоны, их продажи по сравнению с прошлогодними праздниками упали на 22%, и шоколад (2%)
Специалисты делали подсчёты на основе анализа более 56 млрд кассовых чеков.
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Продажи конфет в предпраздничный и праздничные дни по сравнению с такими же днями в прошлом году увеличились на 6%
При этом мужчины меньше стали дарить смартфоны, их продажи по сравнению с прошлогодними праздниками упали на 22%, и шоколад (2%)
Специалисты делали подсчёты на основе анализа более 56 млрд кассовых чеков.
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Сергей Калугин