В Госдуме объяснили важность закона о запрете усыновления в страны со сменой пола

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Депутат Госдумы Ольга Занко объяснила важность принятия в I чтении законопроекта о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом пишет RT.
По словам парламентария, на сегодняшний день уже существует запрет, согласно которому однополые пары из других государств не смогут усыновлять российских детей. Занко отметила, что также был введен абсолютный приоритет для усыновителей с гражданством РФ.
Напомним, данный законопроект был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле этого года.
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«Но мы понимаем, что всё равно очень важна среда, в которой воспитываются дети. Мы не можем гарантировать, что вроде бы сейчас нормальные усыновители из других стран в будущем не решат стать однополыми, не поддадутся новым тенденциям, будут закладывать традиционные ценности детям, следить за воспитанием», — цитирует депутата RT.
Напомним, данный законопроект был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле этого года.
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Екатерина Коршунова