Проект об ответственности за пропаганду «чайлдфри» внесут в Госдуму 25 сентября

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Соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова заявила, что законопроект об ответственности за пропаганду идеологии «чайлдфри» внесут в Госдуму в среду, 25 сентября. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что данный законопроект разрабатывался совместно с депутатами фракции «Единая Россия». По словам Аиткуловой, закон будет предусматривать ответственность в отношении тех, кто распространяет информацию, «формирующую установку на бездетность».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о штрафах за пропаганду движения чайлдфри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне.
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о штрафах за пропаганду движения чайлдфри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне.
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Екатерина Коршунова