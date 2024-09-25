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В Приморье появился штраф за склонение беременных к абортам, пишет РИА Новости.
Уточняется, что максимальный размер штрафа для юридических лиц составит 100 тыс. рублей, для физлиц — 10 тыс. рублей. Под склонением к аборту понимается «понуждение путем уговоров, подкупа, шантажа, использования служебной зависимости» со стороны органов власти, работодателей и организаций.
Уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников сообщил, что данная мера — это вмешательство в частную жизнь, поэтому в регионе круг ответственных значительно сужен.
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