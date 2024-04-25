В Госдуме одобрили идею о страховании ответственности владельцев ТЦ

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал идею об обязательном страховании владельцев торговых центров и концертных залов ответственности перед посетителями.
«Введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев объектов массового пребывания людей, с одной стороны, заставит их более ответственно относиться к обеспечению безопасности своих объектов, а с другой, позволит защитить права и интересы посетителей», – сказал Выборный в интервью Агентству городских новостей «Москва».
По его словам, часто бывает, что на поиск виновного в ЧП, привлечение его к ответственности и возмещение вреда уходят годы. При этом средства на лечение и восстановление требуются сразу. Таким образом, Выборный считает, что такая мера сможет ускорить процесс получения выплат пострадавшими.
Депутат добавил, что несчастные случаи в местах массового пребывания людей – не редкость. Они происходят из-за нарушения норм противопожарной и санитарной безопасности или некачественной антитеррористической защищенности объектов.
Ранее Всероссийский союз страховщиков призвал принять закон об обязательном или вмененном страховании гражданской ответственности владельцев мест массового пребывания людей. Благодаря такой мере посетили смогут получить выплаты в случае возникновения какого-либо происшествия.
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