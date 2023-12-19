В России предложили страховать уход за пожилыми

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Эксперты Минэкономики предлагают внедрить добровольное и в перспективе обязательное страхование для ухода за престарелыми людьми и инвалидами по аналогии с пенсионными взносами. Данное предложение возникло после изучения международного опыта и анализа государств с развитой системой долговременного ухода, таких как Германия, Южная Корея и Израиль. Сведенья из статьи, которую опубликовали в журнале «Экономическое развитие России», пишет РБК.
В вышеназванных государствах эти услуги финансируются за счет социального или медицинского страхования, и налоговых поступлений и выплат пользователей. Эксперты предполагают постепенно внедрять страхование, в первую очередь на добровольной основе, а позже обязательно для всех. Отмечается, что такие отчисления могут вызвать недовольство населения, поэтому ставка страхования должна быть небольшой, чтобы избежать дополнительного финансового давления.
Эксперты считают что эта ставка не должна превышать 1,5%. Отечественные специалисты предлагают установить ставку не более 0,5%.
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