В Госдуме поддержали инициативы о расширении условий семейной ипотеки

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Депутат Госдумы Светлана Разворотнева поддержала инициативы Раиса РТ Рустама Минниханова о расширении условий семейной ипотеки. Она заявила, что предложения главы республики о распространении программы на семьи с детьми до 14 лет, а также на семьи участников СВО будут обсуждаться.
В беседе с «Татар-информом» парламентарий подчеркнула, что ситуация в регионах разная и имеющиеся на данный момент ограничения для оформления семейной ипотеки уже не дают возможности купить квартиру многим семьям из крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань.
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«Требования к первоначальному взносу для многих являются неподъемными. Тут уж мы должны быть честными до конца: если мы хотим помогать семьям, то мы должны сделать так, чтобы большая часть из них смогла воспользоваться программой», — поделилась депутат.Разворотнева добавила, что предоставление возможности, но с большим количеством требований и комиссиями от банков — «некая профанация и издевательство над семьями».
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Данил Пономарев