В России подорожали все типы квартир

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В России по итогам марта 2025 года подорожали все типы квартир, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость». Медианная стоимость новых однокомнатных выросла до 7,2 млн рублей, двухкомнатных — до 10,2 млн, трехкомнатных — до 13,4 млн. Средняя стоимость студий достигла 5,5 миллионов рублей.
«В конце зимы и начале весны на рынке первичной недвижимости наблюдался рост активности в сделках. В том числе увеличилась и доля сделок с использованием программ рассрочки от застройщиков. Это свидетельствует о том, что участники рынка адаптировались к текущей ситуации и нашли действенные экономические модели продаж. Рост активности на рынке новостроек в миллионниках повлиял и на средний рост цен», — поделился в беседе с «Газетой.Ru» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.Одновременно с этим Общественная Служба Новостей рассмотрела несколько самых дешевых квартир на российском рынке недвижимости. К примеру, в селе Кослан Республики Коми была найдена двухкомнатная квартира площадью 41,5 квадрат всего за 70 тысяч рублей. В том же регионе, но в селе Воргашор, продается еще одна такая «двушка» — 70 тысяч за 48 квадратных метров жилья.
«Чуть более дорогой — все еще дешевле квадратного метра в Москве — вариант обнаружился в селе Засурское, в 50 километрах от Пензы. Это трешка на первом этаже в двухэтажной «панельке», расположенная в лесной хвойно-лиственной зоне, недалеко от реки Сура. <…> Общая площадь недвижимости составляет 49,6 метра, а ее стоимость — 280 тысяч рублей», — отмечает издание.Читайте также:
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