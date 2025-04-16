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В России подорожали все типы квартир

Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

В России по итогам марта 2025 года подорожали все типы квартир, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость». Медианная стоимость новых однокомнатных выросла до 7,2 млн рублей, двухкомнатных — до 10,2 млн, трехкомнатных — до 13,4 млн. Средняя стоимость студий достигла 5,5 миллионов рублей.
«В конце зимы и начале весны на рынке первичной недвижимости наблюдался рост активности в сделках. В том числе увеличилась и доля сделок с использованием программ рассрочки от застройщиков. Это свидетельствует о том, что участники рынка адаптировались к текущей ситуации и нашли действенные экономические модели продаж. Рост активности на рынке новостроек в миллионниках повлиял и на средний рост цен», — поделился в беседе с «Газетой.Ru» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Одновременно с этим Общественная Служба Новостей рассмотрела несколько самых дешевых квартир на российском рынке недвижимости. К примеру, в селе Кослан Республики Коми была найдена двухкомнатная квартира площадью 41,5 квадрат всего за 70 тысяч рублей. В том же регионе, но в селе Воргашор, продается еще одна такая «двушка» — 70 тысяч за 48 квадратных метров жилья.
«Чуть более дорогой — все еще дешевле квадратного метра в Москве — вариант обнаружился в селе Засурское, в 50 километрах от Пензы. Это трешка на первом этаже в двухэтажной «панельке», расположенная в лесной хвойно-лиственной зоне, недалеко от реки Сура. <…> Общая площадь недвижимости составляет 49,6 метра, а ее стоимость — 280 тысяч рублей», — отмечает издание.
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#служба
Bloomberg: в 2025 году рубль сильнее всех валют в мире укрепился к доллару
15 апреля 2025, 22:54

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Рубль стал наиболее доходной валютой мира на фоне торговых войн президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg.
«Российский рубль укрепился и стал самой доходной валютой в мире», — подчеркнули авторы материала.

Уточнялось, что российская валюта продемонстрировала самый сильный по отношению к доллару. По информации агентства, с начала 2025-го года рубль укрепился на 38% по отношению к американской валюте на внебиржевом рынке.

«В отличие от множества других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления» — обратила внимание экономист T-Investments Софья Донец.

Российская валюта удерживает позиции в условиях оттока капитала, который обусловлен уходом инвестором от рисковых активов, заметила Донец.

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило увеличение лимита страховки с 1,4 до 2,8 миллионов рублей для вкладов сроком от трех лет.

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#рубль
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#комплекс
#доллар
#экономика
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Автоэксперт назвал главную проблему российского автопрома и способ ее решения
Эксперт Баканов: для развития российского автопрома нужно дать свободу бизнесу
15 апреля 2025, 16:02

Фото: iStock/3dan3

Для развития отечественного автопрома нужно дать больше свободы российскому бизнесу и запустить программу льготного кредитования таких машин для населения. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что российские предприниматели нуждаются в большей свободе и экономических возможностях, в том числе налоговых послаблениях, чтобы успешно конкурировать на рынке.
«Проблема в том, что у нас под российской оболочкой выпускается китайская техника. То есть собирать машины мы умеем, производить мы умеем, нам остро не хватает локализации производства. И когда наше производство будет полностью локализовано, то тогда можно будет говорить о технологическом суверенитете», — поделился мнением автоэксперт.
Баканов добавил, что большую роль играет покупательская способность населения, потому следует ввести «мощную программу льготного кредитования» и субсидии на покупку автомобилей, чтобы после покупки новой машины россияне не были связаны большими долгами.
«Многие согласны ездить на «Ладе», но они не могут себе ее позволить. Вот какая основная беда», — подчеркнул он.
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#россияне
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Правительство одобрило увеличение страховки до 2,8 млн для долгосрочных вкладов
14 апреля 2025, 23:20

Фото: iStock/AlisLuch

Российское правительство одобрило увеличение лимита страховки с 1,4 до 2,8 миллионов рублей для вкладов сроком от трех лет. Об этом сообщает РБК.
«Лимит страхового возмещения будет увеличен вдвое — с текущих 1,4 млн до 2,8 млн руб. — для рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов», — говориться в сообщении.

Инициатива одобрена правительственной комиссией 14 апреля. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что таким образом у граждан появятся дополнительные стимулы обеспечивать банки долгосрочными ресурсами. Потенциально клиент сможет рассчитывать на сбережения в размере 4,2 миллионов рублей.

При этом эксперты сомневаются, что данное нововведение кардинально изменит ситуацию. На начало года объем сберегательных сертификатов в РФ составлял 4 миллиарда рублей, что равняется менее 0,01% от всех застрахованных средств.

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Владимир Путин по ВКС запустил новый комплекс по производству упаковок для пищевой продукции в подмосковном Чехове
Владимир Путин по ВКС запустил новый комплекс завода «МолоПак» в Чехове
14 апреля 2025, 20:58

Владимир Путин (Фото: пресс-служба Кремля)

Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил новый комплекс по производству упаковки для пищевой продукции в подмосковном Чехове. Благодаря введённым в эксплуатацию мощностям компания «МолоПак» ежегодно сможет выпускать до 1,2 млрд асептических картонных упаковок.
Новый комплекс в Подмосковье будет производить картонные упаковки формата TetraPak для жидких пищевых продуктов, таких как молоко, соки, вино и так далее.

«Мы сегодня запускаем новое производство сразу трех предприятий отечественного лесопромышленного комплекса. […] В Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов. Прежде всего, конечно, поздравляю трудовые коллективы этих предприятий, всех, кто участвовал в реализации этих проектов с хорошим значимым событием как для компаний, регионов, так и практически для всей отрасли», — сказал Владимир Путин.

На предприятие в Чехове приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с учредителем и управляющим директором компании «МолоПак» Тимуром Гущиным. Оба приняли участие в сеансе видеоконференцсвязи с главой государства, посвящённом запуску производства.

Андрей Воробьёв на заводе «МолоПак» (Фото: Екатерина Агеева)

Новый комплекс построен при поддержке федерального Фонда развития промышленности. На реализацию проекта «МолоПак» получил льготный заем - 600 млн. рублей. Запуск производственной площадки позволил дополнительно создать 110 рабочих мест.

«Речь идет не только об импортозамещении, но и о технологическом суверенитете, за который мы так бьемся. Я хочу поблагодарить и подчеркнуть важность работы Фонда развития промышленности», — сказал глава региона.

Фото: Екатерина Агеева

Кроме того, Воробьёв поблагодарил президента за поддержку программ промышленной ипотеки, доказавшей свою эффективность. Именно она помогла Тимуру Гущину и его предприятию в реализации третьей очереди строительства., подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьёв на заводе «МолоПак» (Фото: Екатерина Агеева)

Производство компания осуществляет по инновационной отечественной технологии. Кроме того, 90% используемого сырья — российское. Бумагу, например, «МолоПак» закупает в Ленинградской области и Коми, полимеры — в Казани, фольгу — у компании «Русал» и так далее. Раньше эти материалы поставлялись из США и Финляндии.

«В 2012 году мы выпустили первую асептическую упаковку для продукции длительного срока хранения полностью российского производства — отечественный тетрапак. Это был наш первый шаг в работе по импортозамещению. Разработанный нами упаковочный материал соответствует всем мировым стандартам. Сегодня наша первая площадка выпускает 800 миллионов упаковок в год», — рассказал учредитель, управляющий директор «МолоПак» Тимур Гущин.

Фото: Екатерина Агеева

Предприятие занимает ключевое положение на рынке пищевой упаковки для жидких, вязких и сыпучих продуктов в России и странах СНГ. Сейчас его продукция поставляется не только российским предприятиям, но и в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению и Азербайджан и так далее. За последние три года доля экспорта в общем объеме выручки составила около 30%.

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Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая рассказала о ключевых вызовах девелоперам
14 апреля 2025, 19:30

Фото: iStock / Daenin Arnee

Один из основных вызовов, с которым сегодня сталкивается девелоперская отрасль, связан с несбалансированностью выборок проектного финансирования и поступлений на эскроу-счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
«Уравнять эти потоки на практике непросто: стартовые расходы при открытии проекта на инфраструктуру, землю, изменение назначения участка требуют значительных средств. Поэтому подход к финансированию в компании дифференцируется. В маржинальных проектах допускается большая гибкость, а в менее прибыльных выборки ограничиваются. Иногда бизнесу приходится идти без авансов, в кредиторскую задолженность», – пояснила Голубничая.

Голубичная уверена, что комфортная для отрасли ставка не может быть универсальной. Всё зависит от структуры конкретного проекта. К примеру, объединение «Южный котел» полностью финансируется за счёт проектных кредитов и не ощущает давления от изменения ключевой ставки.

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