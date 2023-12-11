Госдума планирует выработать решения для урегулирования блогосферы

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Госдума готова выработать решения на законодательном уровне, чтобы урегулировать блогосферу.
Депутатам важно, чтобы у деятельности блогеров появился свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Яна Лантратова рассказала, что на встрече Ассоциации блогеров России с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсуждали вопрос выделения блогерства в ОКВЭД.
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«Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД. Различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо», - заявил Петр Толстой во время заседания круглого стола в ГД.
«Фактически это будет обозначать признание со стороны государства блогерства как профессии. В этом вопросе нас поддержал ряд представителей органов государственной власти», - объяснила Яна Лантратова.Ранее Росреестр зарегистрировал первую в России саморегулирующуюся организацию (СРО), состоящую из блогеров. В настоящее время в нее входят около 50 тысяч человек. В ближайших планах руководителей организации разработка единых правил для участников, варианты разрешения спорных этических моментов, а также (и это подчеркивается!) выявление тех, кто работает в данной сфере нечестно.
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Мария Фирсова