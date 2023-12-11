В Госдуме одобрили поправки о замене выдворения мигрантов штрафами

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В Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству одобрили ко второму чтению поправки к закону о принудительном выдворении мигрантов из России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно планируемым изменениям, суд получит право заменить выдворение нелегального мигранта на штраф. Для этого необходимо подтверждение того, что иностранный гражданин вовремя уплачивает налоги, имеет жильё и законопослушно ведёт себя. Также будет учитываться семейное положение, род деятельности, длительность проживания на территории России и другие обстоятельства.
Отмечается, что суд может назначить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы продолжительностью от 150 до 200 часов.
При этом исключением являются административные статьи о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии, уклонения от выдворения. Суд также будет учитывать эти обстоятельства при принятии решения.
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Отмечается, что суд может назначить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы продолжительностью от 150 до 200 часов.
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Анастасия Чинкова