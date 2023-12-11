В Госдуме одобрили поправки о замене выдворения мигрантов штрафами

12 декабря в России отмечается праздник, посвященный главному нормативно-правовому акту страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации. Редакция «Радио 1» расскажет, какие нормы закреплены в основном законе государства, как менялся документ, и зачем его отправляли в космос.