В Госдуме поддержали решение Минобрнауки РФ об отказе от бакалавриата

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Переход высших учебных заведений России на обновлённую систему образования с 1 сентября 2026 года является важным шагом к созданию качественного отечественного формата высшего образования. Четырёхлетний срок обучения в вузах является недостаточным для подготовки настоящих специалиистов.
Такое мнение в беседе с RT высказала депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова. Так она прокомментировала сообщение министерства науки и высшего образования РФ о переходе в указанные сроки на обновлённую систему образования. Парламентарий подчеркнула, что при использовании болонской системы, от которой «наконец-то» решено отказаться, выпускникам вузов приходилось доучиваться уже на работе, если им ещё везло с трудоустройством без опыта и должной квалификации.
По словам Лантратовой, университеты ещё успеют разработать новые учебные программы, времени для этого вполне достаточно. Она также отметила, что особых проблем с признанием российских дипломов за рубежом не возникнет, так как подтверждение квалификации специалиста требовалось и ранее. Но в первую очередь обновлённая программа рассчитана на то, что молодые специалисты будут жить и работать в России, подчеркнула депутат.
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Александр Бойцов