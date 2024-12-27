В Минобрнауки высказались об ужесточении правил поступления в вуз после колледжа

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В Минобрнауки высказались об идее ужесточить правила поступления в вуз после колледжа. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, уточняющий правила поступления в вузы абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование. Из документа следует, что абитуриента обяжут сдавать ЕГЭ, если специальность, по которой он получил образование в колледже, не связана с той, на которую он планирует поступать в вузе.
В ведомстве поддержали эту идею, отметив, что россияне начали поступать в колледжи, чтобы затем пойти в вуз, обойдя при этом сдачу ЕГЭ. И, как правило, после колледжа они поступают на другие направления.
По нынешнему законодательству университеты принимают выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний. При этом не имеет значения, соответствует ли профиль абитуриента направлению подготовки в вузе.
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В ведомстве поддержали эту идею, отметив, что россияне начали поступать в колледжи, чтобы затем пойти в вуз, обойдя при этом сдачу ЕГЭ. И, как правило, после колледжа они поступают на другие направления.
По нынешнему законодательству университеты принимают выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний. При этом не имеет значения, соответствует ли профиль абитуриента направлению подготовки в вузе.
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Анастасия Чинкова