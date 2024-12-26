​Правила поступления в ​ВУЗы ​могут ужесточить: как и кого затронут изменения в 2025 году?

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В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила поступления в ВУЗы для выпускников колледжей и техникумов.
Документ, содержащий поправки к статье 70 закона «Об образовании в РФ», предложила группа депутатов. «Интерфакс» сообщает, что если инициатива будет одобрена, то новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
Согласно проекту, абитуриенты, окончившие средние профессиональные учебные заведения, смогут поступать в университеты по внутренним экзаменам только в случае совпадения их специальности с выбранным направлением обучения. Например, выпускник медицинского колледжа по программе «Сестринское дело» сможет поступить на «Лечебное дело» без сдачи ЕГЭ. В остальных случаях результаты ЕГЭ станут обязательными.
Газета «Коммерсантъ» добавляет, что учебные заведения самостоятельно разработают перечень соответствий между специальностями. Текущая система, позволяющая поступать без ЕГЭ вне зависимости от профиля, будет отменена.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, для вузов, которые уже предъявляют строгие требования, ничего не изменится. Однако нововведения помогут устранить несоответствия в подготовке и обеспечат более качественный отбор студентов.
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Согласно проекту, абитуриенты, окончившие средние профессиональные учебные заведения, смогут поступать в университеты по внутренним экзаменам только в случае совпадения их специальности с выбранным направлением обучения. Например, выпускник медицинского колледжа по программе «Сестринское дело» сможет поступить на «Лечебное дело» без сдачи ЕГЭ. В остальных случаях результаты ЕГЭ станут обязательными.
Газета «Коммерсантъ» добавляет, что учебные заведения самостоятельно разработают перечень соответствий между специальностями. Текущая система, позволяющая поступать без ЕГЭ вне зависимости от профиля, будет отменена.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, для вузов, которые уже предъявляют строгие требования, ничего не изменится. Однако нововведения помогут устранить несоответствия в подготовке и обеспечат более качественный отбор студентов.
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Мария Моисеева