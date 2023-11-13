В Госдуме подготовят законопроект о запрете деятельности колдунов

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В Госдуме подготовят законопроект, запрещающий деятельность «колдунов, ведьм и прочих шарлатанов». Об этом в интервью «Российской газете» сообщил депутат Алексей Спиридонов.
Отмечается, что Госдума будет работать над проектом совместно в Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
По словам Спиридонова, его коллеги выступили за необходимость урегулирования на правовом уровне деятельности оккультно-магических организаций. Если узаконить ныне подпольно работающие компании, то в госбюджет поступят дополнительные средства с налогов.
Однако Спиридонов не разделяет позицию других депутатов Госдумы, поскольку это идёт в противоречие с указом президента о сохранении и развитии российских духовно-нравственных ценностей. К тому же, депутат не до конца понимает, как можно контролировать деятельность подобных организаций.
Собеседник РИА Новости отметил, что вместо того, чтобы поддерживать оккультно-магические компании, лучше вкладывать средства в развитие науки и образования, поскольку именно это поможет детям в будущем.
Парламентарий добавил, что маги начнут вести образовательную деятельность, если позволить им оформлять ИП и получать поддержку от государства.
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По словам Спиридонова, его коллеги выступили за необходимость урегулирования на правовом уровне деятельности оккультно-магических организаций. Если узаконить ныне подпольно работающие компании, то в госбюджет поступят дополнительные средства с налогов.
Собеседник РИА Новости отметил, что вместо того, чтобы поддерживать оккультно-магические компании, лучше вкладывать средства в развитие науки и образования, поскольку именно это поможет детям в будущем.
Парламентарий добавил, что маги начнут вести образовательную деятельность, если позволить им оформлять ИП и получать поддержку от государства.
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Анастасия Чинкова