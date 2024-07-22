В Госдуме предложили изменить свидетельство о рождении ребенка

Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский
В Госдуме предложили добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка с изменениями в 3, 7 и 10 лет. С данным предложением выступил депутат Султан Хамзаев в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.
Согласно мнению парламентария, отсутствие фотографии позволяет легко подменить ребенка, при этом «документ практически теряет свой смысл». Хамзаев отметил, что снимок можно прикреплять в виде специального QR-кода, а его выгрузка может производиться на портале Госуслуг.
Депутат подчеркнул, что данное нововведение будет способствовать активному привлечению молодежи к использованию этого сервиса.
Ранее сообщалось, что ФСБ может получить доступ к информации, которая содержится в едином госреестре записей актов гражданского состояния, о госрегистрации рождения, смены имени, установления отцовства и иным данным.
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Депутат подчеркнул, что данное нововведение будет способствовать активному привлечению молодежи к использованию этого сервиса.
Ранее сообщалось, что ФСБ может получить доступ к информации, которая содержится в едином госреестре записей актов гражданского состояния, о госрегистрации рождения, смены имени, установления отцовства и иным данным.
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Екатерина Коршунова