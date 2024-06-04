Сумма выплаченных пособий на новорождённых в Подмосковье превысила 85 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Единовременное пособие на новорождённого могут получить семьи с низкими доходами в Московской области, общая сумма таких выплат с начала года составила более 85 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Мы поддерживаем семьи с низкими доходами и выплачиваем пособие на новорожденного. Оно составляет от 20 до 300 тысяч рублей. С начала года такое пособие получили свыше 1,6 тыс. семей на сумму более 85 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Людмилы Болатаевой.В министерстве отметили, что размер этой выплаты на новорождённого зависит от количества детей в семье: при рождении первенца пособие составляет 20 тысяч рублей, на рождение второго ребёнка положена выплата в 40 тысяч рублей, третьего и последующих — 60 тысяч рублей. При рождении двойни выплата составляет 70 тысяч на каждого младенца, при рождении одновременно трёх и более детей — 300 тысяч на всех.
Заявление на эту выплату подаётся онлайн — через региональный портал госуслуг. С момента рождения ребёнка должно пройти не больше шести месяцев.
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