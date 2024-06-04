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Сумма выплаченных пособий на новорождённых в Подмосковье превысила 85 млн рублей

04 июня 2024, 14:32
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Единовременное пособие на новорождённого могут получить семьи с низкими доходами в Московской области, общая сумма таких выплат с начала года составила более 85 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Мы поддерживаем семьи с низкими доходами и выплачиваем пособие на новорожденного. Оно составляет от 20 до 300 тысяч рублей. С начала года такое пособие получили свыше 1,6 тыс. семей на сумму более 85 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Людмилы Болатаевой.
В министерстве отметили, что размер этой выплаты на новорождённого зависит от количества детей в семье: при рождении первенца пособие составляет 20 тысяч рублей, на рождение второго ребёнка положена выплата в 40 тысяч рублей, третьего и последующих — 60 тысяч рублей. При рождении двойни выплата составляет 70 тысяч на каждого младенца, при рождении одновременно трёх и более детей — 300 тысяч на всех.



Заявление на эту выплату подаётся онлайн — через региональный портал госуслуг. С момента рождения ребёнка должно пройти не больше шести месяцев.

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#новорождённые
#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
Мособлдума рассмотрит законопроекты о совершенствовании налоговой системы
04 июня 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы в ближайшее время оперативно рассмотрят проекты федеральных законов по совершенствованию системы налогообложения. Об этом председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что 3 июня Совет Госдумы направил для обсуждения в регионы внесённые правительством законопроекты. Как пояснил Брынцалов, в частности речь идёт о введении прогрессивной шкалы налогообложения.
«Изменения затронут лишь тех, чей доход выше 200 тыс. рублей в месяц. Таких в нашей стране – чуть более 3%. Для тех, чьи доходы ниже этой суммы, ставка останется прежней – 13%. Таким образом, налоговая нагрузка распределится в зависимости от уровня доходов людей. Запрос на более справедливый подход давно зрел в обществе: чем больше человек зарабатывает, тем больше он должен вкладывать в развитие стран», – подчеркнул спикер.
Дополнительные поступления в федеральный бюджет пойдут на социально-экономическое развитие регионов и поддержку жителей. Это, например, продление программы маткапитала, ремонт и оснащение медучреждений, школ, детсадов, учреждений культуры и спорта.
«Появятся и дополнительные возможности для поддержки бизнеса, развития наукоёмких отраслей и сферы высоких технологий. В Подмосковье реализуют 13 нацпроектов. Так, за последние шесть лет нам удалось построить 137 школ, семь поликлиник, 27 ФАПов, создать более 7 тыс. мест в детских садах», – пояснил председатель Мособлдумы.
Он добавил, что с учётом продления нацпроектов и введения новых – таких как «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» – в регионе рассчитывают на серьёзные результаты. И справедливое налогообложение позволит их добиться.

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#игорь брынцалов
#законопроект
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ЕГЭ по обществознанию и физике сдали более 22,3 тыс. подмосковных выпускников
04 июня 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 22,3 тыс. выпускников Московской области сдали единый госэкзамен по обществознанию и физике во вторник, 4 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Работу по физике написали более 5,4 тыс. выпускников. Обществознание сдавали более 16,8 тысячи человек», — отмечается в сообщении.
Для сдачи ЕГЭ по обществознанию и физике было открыто 230 специальных пунктов на базе учебных заведений. За ходом экзаменов лично следили 682 наблюдателя, кроме того, 305 человек наблюдали в онлайн-режиме.

Результаты обоих экзаменов станут известны не позднее 20 июня. Узнать свой результат можно будет на портале Рособрнадзора, в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки данных, а также в своей школе.

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#московская область
#подмосковье
#экзамены
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Суд признал Эйдельштейна сыном Жириновского, теперь он может претендовать на наследство
Никулинский суд Москвы признал Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского
04 июня 2024, 14:44

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.
Комментарии прессе Эйдельштейн давать не стал.

Он подал иск о признании отцовства в августе 2023 года. Эйдельштейн обратился в Никулинский суд столицы с просьбой признать Жириновского его отцом для того, чтобы получить наследство.

Мужчина родился в 1986 году. Сначала он носил фамилию матери, однако позже взял фамилию отца Жириновского - Эйдельштейн. В 2017 году лидер ЛДПР представил молодого человека общественности как своего сына.

Ранее сообщалось, что Жириновский завещал своим детям только 20% состояния, а 10% от своего состояния Жириновский завещал Институту мировых цивилизаций, который был основан первым главой ЛДПР. Остальные 70% лидер ЛДПР оставил своей партии.

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Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай
Путин назначил Турчака врио главы Алтая
04 июня 2024, 14:31

Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Это следует из опубликованного указа главы государства на сайте официального публикования правовых актов.
«Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай», – говорится в документе, который вступил в силу со дня подписания.

Путин отметил опыт работы Турчака на прошлых должностях. Он также подчеркнул, что Турчаку предстоит активная работа с людьми. Турчак поблагодарил российского лидера за оказанное доверие.

Ранее сообщалось об уходе в отставку главы Алтая Олега Хорохордина.

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#новости
#алтайский край
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Полковника ФСБ Фролова приговорили к 6 годам колонии и отпустили в зале суда
04 июня 2024, 14:18

Фото: iStock/gorodenkoff

Московский гарнизонный военный суд принял решение отправить бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова в колонию на шесть лет за крупные взятки, однако освободил его в зале заседания в связи с отбытием наказания. Об этом сообщает ТАСС.
«Назначить Фролову 6 лет лишения свободы. Основное наказание считать отбытым, меру пресечения отменить, освободить из-под стражи в зале суда», — гласит решение суда.

Фролова обвиняли во взятках, общая сумма которых составила более 87 миллионов рублей. Прокурор требовал для Фролова 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, Фролов ранее курировал банковский отдел управления «К» ФСБ. Банкиры боялись отзыва лицензии, а полковник обеспечивал им покровительство, за что получал 100-150 тысяч долларов, а после деньги ему платили в евро.

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#рф
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В Подмосковье отремонтировали 75 дорог по запросу жителей
04 июня 2024, 14:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Обновление 75 дорог, попавших в программу ремонта по итогам народного голосования на портале «Добродел», завершили в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонтный сезон в самом разгаре, завершена укладка около 100 километров нового покрытия на 75 дорогах в 32 городских округах — их включили в программу ремонта по результатам голосования жителей Подмосковья», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гежик.
В министерстве уточнили, что новое покрытие уложили на 12 региональных и 63 муниципальных дорогах. В настоящее время продолжается ремонт ещё 12 региональных дорог, выбранных благодаря народному голосованию. Всего до конца ремонтного сезона в Подмосковье по запросу жителей обновят свыше 260 дорог общей протяжённостью более 350 километров.

Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

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Жители Подмосковья могут поучаствовать в образовательной эстафете «Мои финансы»
04 июня 2024, 14:16

Фото: istockphoto / Everyday better to do everything you love

Жители Подмосковья могут присоединиться к образовательной эстафете «Мои финансы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» направлена на повышение финансовой грамотности всех возрастов.

«Первый этап эстафеты «Семейный бюджет: как не ссориться из-за денег?» завершится 30 июня. Основная тема этого этапа — грамотное управление семейным бюджетом. Участники мероприятия узнают, как вести бюджет семьи, ставить совместные цели и избегать конфликтов из-за финансовых вопросов. В рамках эстафеты можно пройти тест и проверить свои знания по управлению семейным бюджетом. За правильные ответы участники получат именной сертификат», — поделились в министерстве.

Следующий трек программы на тему «Первые деньги — как управлять» пройдет с 1 июля по 30 сентября.

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Хакеры взломали радио в Одессе и включили российскую музыку
Хакеры взломали радио в Одессе, включив российскую музыку и новости
04 июня 2024, 14:09

Фото: istockphoto/airdone

Российская музыка играет в Одессе, хакеры взломали радио. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованной видеозаписи слышно новости об успехах российских войск в зоне спецоперации и песню, напоминающую трек группы «Любэ» «Давай за».
К слову, недавно эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов назвал Россию самой атакуемой хакерами страной мира.

Отмечалось, что вероятность обычных россиян встретиться с мошенниками в интернете достигает 70% и продолжает увеличиваться, и российские системы пытаются взломать чаще, поскольку там есть информация.

Ранее российские хакеры взломали украинское телевидение, показав Парад Победы на Красной Площади. Их украинские коллеги по цеху стали показывать в Крыму телепрограммы Украины.

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В Одинцовском округе за последние годы построили четыре общеобразовательные школы
04 июня 2024, 13:58

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Четыре школы возвели за последние 5 лет в Одинцовском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
За последние 5 лет в Одинцовском округе возвели 4 школы, которые суммарно рассчитаны 5 210 мест.

«2024 год станет рекордным по открытию новых социальных объектов. В этом году будет достроено 6 школ, которые дадут ещё 4 160 мест для учеников. Это, в частности, школа в Горках-2 на 550 мест, школа в Немчиновке также на 550 мест, школа в микрорайоне Одинцово-1 на 1 160 мест, школа в ЖК «Заречье Парк» на 600 мест, школа в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде на 1 100 мест и новый корпус коррекционной школы «Надежда» на 200 мест», — подчеркнул Андрей Иванов.

Также в городском округе проводится капитальный ремонт школ в рамках президентской программы.

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