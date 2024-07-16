В МФЦ Подмосковья с начала года зарегистрировали 2 тысячи браков

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В Московской области пары могут выбрать более скромную альтернативу пышной свадьбе и заключить брак в МФЦ.
С начала года этой возможностью воспользовались 2 тысячи пар, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, выбрать регистрацию брака в МФЦ можно при подаче заявления на региональном портале госуслуг.
А подать заявление и оставаться в курсе свадебных трендов можно на сайте.
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«С начала года в подмосковных МФЦ зарегистрировано 2 тысячи браков. В спокойной обстановке сотрудник ЗАГСа задаст важные вопросы и выдаст свидетельство о заключении брака», – пояснила зампред.
Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, выбрать регистрацию брака в МФЦ можно при подаче заявления на региональном портале госуслуг.
«Мы выводим церемонии регистрации брака на максимально комфортный уровень. Каждая пара может выбрать более удобную локацию. Так, с начала года порядка 2,5 тысяч пар выбрали выездную площадку. А 250 пар с начала предпочли расписаться в парках Подмосковья», – поделилась статистикой Болатаева.В министерстве также напомнили, что в Подмосковье создан первый телеграм-канал о свадьбах в регионе.
А подать заявление и оставаться в курсе свадебных трендов можно на сайте.
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Лора Луганская